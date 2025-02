Assembleia Legislativa lamenta morte do jornalista Orlando Antunes A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) lamenta o falecimento do jornalista e radialista Orlando Antunes ocorrido... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 11h07 ) twitter

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) lamenta o falecimento do jornalista e radialista Orlando Antunes ocorrido no último domingo (24), aos 78 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Júlio Müller, em Cuiabá. Orlando Antunes foi profissional que contribuiu com o futebol mato-grossense, atuando como árbitro de futebol, dirigente de clubes e assessor de imprensa de vários times. Ele trabalhou na Rádio Gazeta de Cuiabá e atuava como integrante da Equipe de Ouro da Rádio Cultura, na capital Mato-grossense. Neste momento de dor, a Assembleia Legislativa se solidariza com a família, amigos e colegas de profissão de Orlando Antunes, desejando força e conforto para superar essa difícil perda. Para mais detalhes sobre a vida e a contribuição de Orlando Antunes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PRF apreende quase 15 mil munições em Primavera do Leste – MT

