Assembleia Legislativa recebe balseiros de Peixoto de Azevedo em busca de apoio para regularização da atividade

Um grupo de cerca de 150 balseiros do município de Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso, esteve na Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira (16) em busca de apoio político e jurídico para a legalização da atividade na região do Rio Peixoto e seus afluentes. A comitiva foi recebida no Plenário da Casa de Leis, em Cuiabá, e contou com a presença do prefeito Nilmar Nunes Miranda, o Paulistinha (União), além dos vereadores Ismael Filho e Professor Wechinton Gomes. O encontro foi articulado pelo deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União), que acolheu as demandas da categoria e se comprometeu a buscar soluções junto aos órgãos competentes. Para saber mais sobre essa importante luta dos balseiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende três pessoas por embriaguez ao volante em Ribeirão Cascalheira

