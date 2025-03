Assembleia possui políticas afirmativas para inclusão de pessoas com síndrome de Down Na última sexta-feira, dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21). O objetivo... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 25/03/2025 - 09h26 ) twitter

Na última sexta-feira, dia 21 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21). O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de inclusão dos indivíduos com a síndrome e reforçar que todas pessoas têm direitos iguais e merecem bem-estar. Nesse sentido, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) atuou com ações e aprovou leis ao longo dos anos.

Saiba mais sobre as iniciativas da Assembleia e a importância da inclusão no nosso parceiro Momento MT.

