Assembleia vai analisar Mensagem do governo que prevê gestão do Hospital Central para o Albert Einstein

Deputados estaduais participaram, nesta quarta-feira (9), da reunião que marcou a entrega da Mensagem do governo do estado que autoriza o Executivo a firmar parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein para a gestão do novo Hospital Central, em Cuiabá. A proposta será encaminhada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) para análise e votação dos parlamentares. A Mensagem que tramita como Projeto de Lei Completar nº 10/25 já foi lida na sessão matutina desta quarta-feira (9). Saiba mais sobre essa importante parceria e o futuro do Hospital Central consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Seduc revisa processos de solicitação de PAPE para alunos autistas

