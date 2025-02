Assembleia vai criar comissão técnica para avaliar perdas salariais dos servidores Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e representantes de entidades representativas dos servidores estaduais... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 20h07 ) twitter

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e representantes de entidades representativas dos servidores estaduais fecharam, na manhã desta quarta-feira (22), um acordo que prevê a apresentação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para instituição da data base, do índice a ser utilizado para reajuste anual e do percentual de incremento de receita como base para perdas acumuladas em anos anteriores. Além disso, a ALMT se comprometeu com a criação de uma comissão técnica para discutir um plano de recomposição relativo às perdas salariais dos últimos anos e das perdas salariais dos aposentados e pensionistas. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Servidores deverão concluir estudos da reforma administrativa em 20 dias

