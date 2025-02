Assistência Social abre inscrições para curso gratuito de robótica para jovens As aulas serão ministradas pelo Senac Quantum nas instalações da Rede Cidadã, localizada em frente ao Terminal André Maggi, no centro... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As aulas serão ministradas pelo Senac Quantum nas instalações da Rede Cidadã, localizada em frente ao Terminal André Maggi, no centro. A secretaria de Assistência Social de Várzea Grande está com inscrições abertas para o curso gratuito de “Programação para Robótica”, com 60 horas de duração, destinado a jovens, a partir de 15 anos, que estejam cursando o ensino fundamental.

Não perca a oportunidade de se qualificar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Município interdita seis playgrounds em escolas e creches

Utilização de celulares em escolas e início das aulas em Cuiabá são debatidos pela Comissão de Educação

PF e PMERJ prendem homem em flagrante por tráfico de drogas no Rio de Janeiro