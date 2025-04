Assistência Social abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação Aulas começam já na semana que vem. Os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Eletricista... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 01h25 ) twitter

Aulas começam já na semana que vem. Os cursos disponíveis são: Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Eletricista de Instalações Prediais e Operador de Computador. Em uma grande oportunidade para quem deseja conquistar um novo caminho profissional, a Prefeitura de Várzea Grande por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social abriu inscrições para quatro cursos gratuitos de capacitação profissional, oferecidos em parceria com o governo do Estado, por meio do Programa Ser Família e do Senai. As vagas são limitadas e as aulas já começam nos dias 14 e 15 de abril.

Não perca essa chance de se qualificar!

