Assistência Social alerta beneficiários do BPC para fazer atualização cadastral

Beneficiários BPC/LOAS – Benefício de Prestação Continuada que ainda não realizaram a atualização cadastral devem procurar uma das nove unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para evitar que o benefício seja cancelado. Levantamento da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social aponta que aproximadamente 1 mil pessoas podem ter o benefício cancelado por falta de atualização cadastral.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a importância da atualização cadastral e como garantir a continuidade do seu benefício.

