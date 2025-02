Assistência Social e CRCMT discutem campanha e regularização do Fundo do Idoso A secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira Cróco de Souza, se reuniu nesta sexta-feira (31) com o...

Momento MT|Do R7 01/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h06 ) twitter

