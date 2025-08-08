Assistência Social entrega primeiras cestas básicas arrecadadas na Corrida Top VG A Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande deu início a entrega das cestas básicas arrecadadas na Corrida Top VG... Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Várzea Grande deu início a entrega das cestas básicas arrecadadas na Corrida Top VG, na manhã desta sexta-feira (08.08). Das 172 cestas arrecadadas, cerca de 68 foram encaminhadas ao Residencial São Benedito. As cestas doadas são oriundas de doações de participantes da corrida, realizada em julho, que reuniu esporte e solidariedade. Ao todo, a ação resultou em aproximadamente 3 toneladas de alimentos, que serão fundamentais para atender comunidades em situação de insegurança alimentar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante ação social!

Leia Mais em Momento MT:

Vacina contra a raiva humana está disponível em dois pontos do Município

Projeto exclui responsabilidade penal de empresa que adota medidas de compliance

PF prende estrangeira por falsidade em processo migratório