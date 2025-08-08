Assistência Social leva crianças e idosos para prestigiar a Exposul
Em uma parceria entre a Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, e o Sindicato Rural de Rondonópolis, crianças em situação de vulnerabilidade social e idosos tiveram a oportunidade de participar nesta semana da 51ª Exposul, que ocorre de 4 a 9 de agosto, no parque de exposições de Rondonópolis.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante iniciativa!
