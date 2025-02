Assistência Social realiza mais de 1700 atualizações do CadÚnico em menos de duas semanas A atualização do Cadastro Único é essencial para garantir a continuidade dos benefícios sociais Nos últimos 15 dias, as oito unidades...

Momento MT|Do R7 13/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share