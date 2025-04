Assistência Social recebe caminhonete Estrada 0 KM do Governo do Estado através da SETASC

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu um importante reforço para suas atividades: uma caminhonete Strada 0 km, entregue pelo Governo do Estado de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC). A entrega do veículo foi realizada nesta semana e representa um avanço na estrutura de atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

