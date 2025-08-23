Associação Elas por Todas doa seis cadeiras de rodas sob medida para alunos da Apae em Lucas do Rio Verde
Emoção e solidariedade marcaram a manhã desta sexta-feira (22), quando a Associação Elas por Todas realizou a entrega de seis cadeiras de rodas sob medida para crianças e adolescentes atendidos pela Apae de Lucas do Rio Verde. A iniciativa reforça a importância da união coletiva para transformar a vida de famílias que convivem diariamente com limitações físicas e desafios de acessibilidade.
