Associação registra aumento de casos de recuperação judicial no setor rural A Sociedade Rural Brasileira informou aos deputados da Comissão de Agricultura da Câmara que houve um aumento de 21,5% nos casos de... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 23h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h39 )

Audiência Pública – Impactos no ambiente de negócios ante a recuperação judicial. Dep. Rafael Simoes (UNIÃO-MG) Momento MT

A Sociedade Rural Brasileira informou aos deputados da Comissão de Agricultura da Câmara que houve um aumento de 21,5% nos casos de recuperação judicial no setor entre o primeiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025. Algumas entidades apontaram as catástrofes climáticas como uma das causas da perda de capacidade de pagamento dos produtores. Eles participaram de audiência pública nesta terça-feira (19).

