Astronauta Marcos Pontes defende escola cívico-militar Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) defendeu as escolas cívico-militares...

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (10), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) defendeu as escolas cívico-militares como alternativa viável para enfrentar as deficiências do ensino tradicional no Brasil. Segundo ele, o modelo tem contribuído para a melhora no desempenho dos alunos, além de reduzir índices de evasão escolar e violência nas unidades de ensino.

Para saber mais sobre a defesa do senador e os impactos das escolas cívico-militares, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: