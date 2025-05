Atenção Diamantino, o 1º Festival de Bandas e Fanfarras tem nova data

Promovido pela Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o 1º Festival de Bandas e Fanfarras, reunirá diversas Bandas e Fanfarras de diferentes municípios do estado. O evento tem nova data e será realizado no dia 28 de junho (sábado), no Estádio Batistão, no bairro Buriti.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este evento imperdível!

Leia Mais em Momento MT: