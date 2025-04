Atendimento a bebês prematuros cresce 24% nos Bancos de Leite Humano de MT

O número de bebês prematuros atendidos pela Rede Mato-grossense de Bancos de Leite Humano, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), cresceu 24% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da SES, 324 bebês foram atendidos entre janeiro e março de 2024. No mesmo período de 2025, o número subiu para 401.

