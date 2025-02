Atendimento de unidade danificada por temporal será realocado Um forte temporal atingiu diversos bairros de Cuiabá, causando o destelhamento do Centro Comunitário do bairro Cidade Verde. O local...

Um forte temporal atingiu diversos bairros de Cuiabá, causando o destelhamento do Centro Comunitário do bairro Cidade Verde. O local, que atendia provisoriamente os serviços da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro e também abrigava uma biblioteca comunitária, teve que ser desativado, sendo necessária a realocação dos atendimentos para a UBS do bairro Cidade Alta.

