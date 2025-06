Atendimento na Vigilância Sanitária será suspenso nesta sexta para dedetização A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendimento ao público no Complexo da Vigilância Sanitária, localizado na Avenida Mário... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 06/06/2025 - 11h58 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atendimento ao público no Complexo da Vigilância Sanitária, localizado na Avenida Mário Palma, no bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá – MT, será temporariamente interrompido a partir das 13h desta sexta-feira, 06 de junho. A suspensão se deve à realização de uma importante ação de dedetização nas dependências do prédio, medida necessária para garantir a segurança e o bem-estar de servidores e usuários. O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira, 09 de junho, em horário regular. Contamos com a compreensão de todos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Operação conjunta da PM de MT e GO localiza faccionado foragido da Justiça

