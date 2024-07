Athletico-PR brilha e avança na Copa do Brasil

O Athletico-PR garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Ypiranga por 3 a 0 neste sábado (13.07), na Ligga Arena. A equipe rubro-negra reverteu a vantagem do time gaúcho, que havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, e avançou para a próxima fase do torneio. Os gols do Furacão foram marcados por Fernandinho, Julimar e Di Yorio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.