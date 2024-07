Athletico-PR quebra jejum no Brasileirão com vitória sobre o Vitória

Neste domingo (30.06), o Athletico-PR conquistou uma vitória importante ao superar o Vitória por 1 a 0 no Barradão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Furacão encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer na competição e obteve seu primeiro triunfo após a saída do técnico Cuca.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.