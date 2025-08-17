Athletico-PR sofre empate amargo do Cuiabá no fim e amplia jejum na Série B Em um confronto pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Cuiabá protagonizaram um empate em 1 a 1 na tarde...

Em um confronto pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Cuiabá protagonizaram um empate em 1 a 1 na tarde deste sábado, na Ligga Arena. A partida, que se arrastou morna por boa parte do tempo, ganhou contornos dramáticos no final, com gols marcados nos acréscimos para ambas as equipes, deixando o Furacão com um amargo sabor de quase vitória.

