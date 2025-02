Atividades de 2025 serão retomadas hoje com passeio por Bonsucesso Prefeita de Várzea Grande e ciclista, Flávia Moretti (PL), vai participar do evento O Pedal da Guarda, projeto criado e desenvolvido... Momento MT|Do R7 17/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h26 ) twitter

Prefeita de Várzea Grande e ciclista, Flávia Moretti (PL), vai participar do evento O Pedal da Guarda, projeto criado e desenvolvido pela Guarda Municipal de Várzea Grande, será retomado hoje (16). A primeira edição de 2025 terá como trajeto o bucólico distrito de Bonsucesso, mais conhecido como Rota do Peixe, e contará com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), que é apaixonada pelo ciclismo.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento que promete agitar a cidade! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

