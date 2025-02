Ativistas da causa animal debatem políticas públicas na Comissão de Direitos dos Animais da Câmara. Da assessoria – Vereador Daniel Monteiro O vereador Daniel Monteiro (Republicanos), presidente da Comissão dos Direitos dos Animais, realizou a primeira reunião ordinária da Comissão nesta quarta-feira (12). O foco do encontro foi discutir a proteção e os direitos dos animais no âmbito municipal, com a apresentação de propostas e iniciativas para fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal.

Para saber mais sobre as discussões e propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: