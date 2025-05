Atlas da Violência aponta MT como o terceiro estado com maior número de apreensões de cocaína pelas forças estaduais Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro com maior volume de cocaína e pasta base de cocaína apreendido pelas forças de segurança... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h07 ) twitter

Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro com maior volume de cocaína e pasta base de cocaína apreendido pelas forças de segurança estaduais em 2023, com 19,8 toneladas retiradas de circulação. Os dados constam no Atlas da Violência 2025, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estado fica atrás apenas de São Paulo, que registrou 41,9 toneladas apreendidas, e de Mato Grosso do Sul, com 29,7 toneladas no mesmo período.

