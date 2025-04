Atleta atendido no programa de bolsas do Governo de MT é convocado para a Seleção Brasileira de Wrestling

Momento MT |Do R7

O atleta mato-grossense Igor Queiroz foi convocado para a Seleção Brasileira Sênior de Wrestling que irá disputar o Campeonato Pan-Americano 2025, a ser realizado em maio, no México. Igor é atendido na categoria Internacional no programa Olimpus MT do Governo de Mato Grosso, que é executado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

