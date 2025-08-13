Atleta de Campo Novo do Parecis brilha no Campeonato Sul-Americano de Boliche 2025 O Campeonato Sul-Americano de Boliche 2025 reuniu entre os dias 13 e 19 de julho, em Lima, no Peru, atletas seniores e super seniores...

O Campeonato Sul-Americano de Boliche 2025 reuniu entre os dias 13 e 19 de julho, em Lima, no Peru, atletas seniores e super seniores de diversos países da América do Sul. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Boliche (CBBOL), contou com disputas nas modalidades individuais, duplas (femininas e mistas) e equipes, e marcou mais um grande momento para o esporte brasileiro.

Para saber mais sobre as conquistas de Marizete Scheer e a performance do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: