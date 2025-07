Atleta de Campo Novo do Parecis é convocada para representar Mato Grosso no Campeonato Brasileiro de Handebol Entre os dias 25 e 27 de julho, a cidade de Sorriso foi palco do Acampamento Estadual de Handebol, iniciativa promovida com o objetivo...

Entre os dias 25 e 27 de julho, a cidade de Sorriso foi palco do Acampamento Estadual de Handebol, iniciativa promovida com o objetivo de selecionar os atletas que irão compor as Seleções Mato-Grossenses Masculina e Feminina, na categoria infantil. Representando Campo Novo do Parecis, a jovem atleta Larissa foi a única selecionada do município para integrar a Seleção Mato-Grossense que disputará o Campeonato Brasileiro de Seleções, programado para acontecer de 11 a 16 de agosto, na cidade de Guarapuava, no Paraná.

