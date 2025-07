Atleta sinopense embarca para o maior campeonato de atletismo da América Latina A jovem atleta Emily da Silva Alves, 18 anos, embarcou nesta terça-feira (30) rumo a São Paulo (SP), onde representará o município... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A jovem atleta Emily da Silva Alves, 18 anos, embarcou nesta terça-feira (30) rumo a São Paulo (SP), onde representará o município de Sinop no Troféu Brasil de Atletismo 2025 – a maior competição de atletismo da América Latina. O evento reúne mais de 800 atletas de todo o país, incluindo nomes consagrados e medalhistas olímpicos. Com apoio e incentivo da Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Emily destaca a alegria e o entusiasmo de participar da competição. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante jornada! Leia Mais em Momento MT: Prefeito articula com deputado Elizeu Nascimento emendas para saúde e infraestrutura

Senadores encerram missão nos Estados Unidos com apoio e preocupações

CDR debate exploração de recursos na Margem Equatorial na terça