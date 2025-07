Atletas da Rede Cidadã conquistam 30 medalhas e troféu em campeonato estadual Na 2ª Etapa Extreme de Jiu-jitsu, realizada em Campo Verde neste domingo (27.7), aluno da Rede Cidadã de Rondonópolis (213 km de Cuiabá... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na 2ª Etapa Extreme de Jiu-jitsu, realizada em Campo Verde neste domingo (27.7), aluno da Rede Cidadã de Rondonópolis (213 km de Cuiabá), conquistaram 30 medalhas e um troféu. Ao todo 30 atletas atendidos pela Rede Cidadã, conquistaram 18 medalhas de ouro, seis de prata e outras seis de bronze. O saldo rendeu o troféu de terceiro lugar com melhor resultado por equipes. A etapa reuniu 18 equipes de diversos municípios do Estado nas categorias, kids, infantil e juvenil, masculino e feminino. Para mais detalhes sobre essa conquista incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Controladoria Geral do Município lança Guia Prático de Fiscalização de Contratos

Prefeitura e Corpo de Bombeiros lançam campanha “Cuiabá Sem Queimadas”

Semana começa com salário da conta dos servidores municipais