Atletas da Rede Cidadã conquistam medalhas na 2ª Etapa do Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo Doze jovens atletas do Projeto Rede Cidadã se destacaram no tatame e conquistaram medalhas na 2ª Etapa do Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Doze jovens atletas do Projeto Rede Cidadã se destacaram no tatame e conquistaram medalhas na 2ª Etapa do Campeonato de Jiu-Jitsu Esportivo, realizada no último fim de semana no Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins, em Cuiabá. Foram quatro medalhas de ouro, quadro medalhas de prata e quatro de bronze.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre as conquistas dos atletas!

Leia Mais em Momento MT:

MPMT e Sejus discutem fluxo para monitoramento eletrônico de agressores

Defensores públicos pedem mais investimento para que Justiça gratuita alcance todo o País

CPI não contribui para investigações sobre INSS, diz Humberto Costa