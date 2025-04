Atletas de Mato Grosso competem neste sábado (3.5) em evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro Mato Grosso sedia no próximo sábado (3.5), a partir das 8h, o Meeting Paralímpico, que abrange competições de atletas com deficiência...

Mato Grosso sedia no próximo sábado (3.5), a partir das 8h, o Meeting Paralímpico, que abrange competições de atletas com deficiência do alto rendimento e da iniciação esportiva. Idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento conta com a parceria da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) para sua realização no Estado.

