Atletas de Mato Grosso Rumo ao Ouro nas Olimpíadas de Paris!

Mato Grosso tem dois atletas disputando as finais nas Olimpíadas de Paris 2024. Almir Junior, de Matupá (a 695 km de Cuiabá), e Ana Vitória, de Rondonópolis (a 212 km da Capital), vão disputar medalhas de ouro na prova do salto triplo e no futebol feminino, na sexta-feira (09.08) e no sábado (10), respectivamente.

