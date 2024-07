Atletas de Sorriso brilham e conquistam 31 pódios no Campeonato Mato-grossense de BMX

Sorrisenses foram destaque na 4ª etapa do Campeonato Mato-grossense de BMX ao conquistar 31 pódios. A delegação de 27 atletas conquistou 7 ouros, 6 pratas e 3 bronzes na competição que foi realizada no último domingo, 30 de junho, em São José do Rio Claro.

