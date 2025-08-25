Atletas de Sorriso conquistam 14 medalhas no Nortão Open de Jiu-Jitsu
No último domingo (24), Sorriso esteve representada no Nortão Open de Jiu-Jitsu, realizado em Nova Guarita, com 16 atletas que conquistaram 14 medalhas, sendo 10 de ouro e 4 de prata. A delegação sorrisense contou com o apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.
