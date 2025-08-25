Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Atletas de Sorriso conquistam 14 medalhas no Nortão Open de Jiu-Jitsu

No último domingo (24), Sorriso esteve representada no Nortão Open de Jiu-Jitsu, realizado em Nova Guarita, com 16 atletas que conquistaram...

Momento MT

Momento MT|Do R7

No último domingo (24), Sorriso esteve representada no Nortão Open de Jiu-Jitsu, realizado em Nova Guarita, com 16 atletas que conquistaram 14 medalhas, sendo 10 de ouro e 4 de prata. A delegação sorrisense contou com o apoio da Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.