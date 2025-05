Atletas de Sorriso conquistam medalhas de ouro, prata e bronze no 2º Desafio CBAt/CPB A delegação de Sorriso alcançou resultados expressivos no 2º Desafio CBAt/CPB, competição oficial da Confederação Brasileira de Atletismo...

A delegação de Sorriso alcançou resultados expressivos no 2º Desafio CBAt/CPB, competição oficial da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), realizado no último sábado (3), em Cuiabá. O destaque ficou por conta do paratleta Eduardo Furtado, que conquistou a medalha de ouro nos 100 metros, registrando a melhor marca do ano e seu recorde pessoal, com o tempo de 10s 98ms.

