Atletas de Sorriso disputam Estadual Sub-16 e Sub-20 de Atletismo em Cuiabá

Sorriso estará representada no Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-16 e na Etapa Estadual Sub-20, que acontecem neste fim de semana (16 e 17), na pista do Centro Olímpico de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

