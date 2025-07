Atletas do programa de bolsas do Governo de Mato Grosso disputam o torneio principal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Atletas do programa de bolsas do Governo de Mato Grosso, o OlimpusMT, disputam o torneio principal do Circuito Brasileiro de Vôlei...

Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share