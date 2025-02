Atletas do programa de bolsas do Governo de MT são campeãs de Taekwondo e garantem vaga na Seleção Brasileira Duas atletas de Água Boa (a 640 km de Cuiabá), Caroline Santos e Jhennifer Pires, conquistaram o título de campeãs em suas categorias... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 14h07 ) twitter

Duas atletas de Água Boa (a 640 km de Cuiabá), Caroline Santos e Jhennifer Pires, conquistaram o título de campeãs em suas categorias no Grand Slam de Taekwondo, realizado no Rio de Janeiro (RJ). As duas são bolsistas do programa Olimpus MT do Governo de Mato Grosso, que é executado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Saiba mais sobre essa conquista incrível e o impacto do programa Olimpus MT na vida dos atletas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

