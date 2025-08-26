Atletas dos polos Futebol do Programa VG Mais Esporte estreiam na Taça das Favelas
‘Peneirada’ selecionou atletas para compor a equipe masculina. Adversário será conhecido após congresso técnico Nesse final de semana...
‘Peneirada’ selecionou atletas para compor a equipe masculina. Adversário será conhecido após congresso técnico Nesse final de semana (30), os garotos nascidos em 2008 do Programa VG Mais Esporte – Futebol, que é uma iniciativa da Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), irão representar Várzea Grande na Taça das Favelas.
