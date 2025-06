Atletas luverdenses participarão dos Jogos Regionais Escolares e Estudantis de Seleções em Nova Mutum De 14 e 20 de junho, atletas luverdenses irão representar Lucas do Rio Verde nos Jogos Regionais Escolares e Estudantis de Seleções... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h57 ) twitter

De 14 e 20 de junho, atletas luverdenses irão representar Lucas do Rio Verde nos Jogos Regionais Escolares e Estudantis de Seleções. A delegação, formada por 160 pessoas entre atletas e professores, se prepara para a competição que garante vaga para os Jogos Escolares Estaduais. Irão participar das competições atletas de 12 a 14 anos, nas seguintes modalidades: handebal, futsal, vôlei e basquete. A expectativa é trazer bons resultados nos jogos. “Então, eles estão bem confiantes para a ida aos jogos. Nos últimos dois anos, nós sediamos os jogos aqui e, este ano mudou um pouquinho. A gente vai sair com essa delegação toda e ir participar em outro município”, explicou a coordenadora das escolinhas Viva Lucas, Sara Aline Uhlmann. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Atuação de Michelly Alencar contribui para definição de novo espaço para ambulantes no Centro de Cuiabá

