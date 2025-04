Atletas luverdenses são recebidos com carreata após conquistas no Pan-Americano e na Copa Latino-Americana de BMX no Chile Três atletas de Lucas do Rio Verde foram homenageados com uma carreata na noite desta terça-feira (8), após conquistarem o pódio em...

Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share