Atletas paralímpicos do Viva Lucas são classificados no Meeting Loterias Caixa e Seletiva das Paralimpíadas Escolares

Quatro atletas paralímpicos que pertencem ao Programa Viva Lucas, da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, participaram, neste final de semana, de importantes disputas fora de casa, o Meeting Loterias Caixa de Atletismo e Seletiva das Paralimpíadas Escolares 2025. As competições foram no sábado (03), no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso, e foram promovidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O evento reuniu mais de 160 atletas de diversas cidades de Mato Grosso, entre elas Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Várzea Grande, Paranatinga, Alta Floresta, Sorriso, Cuiabá e Cáceres.

