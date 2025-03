Atlético-MG atropela América-MG e encaminha título do Campeonato Mineiro

Em um Mineirão pulsante, o Atlético-MG não deu chances ao América-MG e aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, neste sábado (08). Com um gol contra do goleiro Jory logo no início da partida, e com dois gols do zagueiro Lyanco e um do atacante Rony, o Galo praticamente carimbou a taça de campeão estadual.

