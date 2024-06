Atlético-MG conquista vitória emocionante sobre o Internacional fora de casa no Brasileirão

O Atlético venceu o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26.06), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma/SC. O triunfo alvinegro aconteceu aos 52 minutos do segundo tempo, após linda jogada de Hulk e cabeçada de Rômulo. O atacante Cadu havia aberto o placar em cruzamento de Gustavo Scarpa.

