Atlético-MG e Corinthians empatam sem gols na Arena MRV pelo Brasileirão Na noite deste sábado (24.05), em partida válida pela décima rodada do torneio nacional, Atlético Mineiro, empatou com o Corinthians...

Na noite deste sábado (24.05), em partida válida pela décima rodada do torneio nacional, Atlético Mineiro, empatou com o Corinthians na Arena MRV. O Atlético-MG chegou aos 14 pontos, ocupando a décima posição. O Corinthians chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória como visitante no Brasileirão, acumulando três derrotas e dois empates. A equipe paulista alcançou 14 pontos e figura na oitava colocação da tabela.

