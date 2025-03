Atlético-MG é hexacampeão do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG sagrou-se hexacampeão do Campeonato Mineiro na tarde deste sábado, mesmo após ser derrotado pelo América-MG por 1 a 0 no jogo de volta, disputado no Estádio do Mineirão. O Galo levou a melhor no placar agregado, graças à goleada de 4 a 0 conquistada no primeiro jogo, na Arena MRV. Jonathas marcou o gol da vitória do Coelho.

