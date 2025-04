Atlético-MG empata com Caracas e perde chance de disparar na Sul-Americana Em partida disputada nesta quarta-feira, no estádio Olimpico de la UCV, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Caracas, em confronto...

Em partida disputada nesta quarta-feira, no estádio Olimpico de la UCV, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Caracas, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O resultado frustrou os planos do Galo de ampliar a vantagem na liderança do Grupo H.

