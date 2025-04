Atlético-MG empata sem gols com o Cienciano na estreia da Sul-Americana Em sua estreia na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Cienciano, nesta terça-feira (1), no Estádio Inca Garcilaso...

Em sua estreia na Copa Sul-Americana, o Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Cienciano, nesta terça-feira (1), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. O jogo, válido pela primeira rodada da fase de grupos, marcou a primeira vez que ambas as equipes pontuaram na competição.

